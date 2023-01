Egitto-Italia: Tajani, necessario collaborare per affrontare emergenze del momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto e l’Italia devono lavorare insieme per affrontare le grandi emergenze del momento, soprattutto nell'area del Mediterraneo, a cominciare dal fenomeno dell'immigrazione. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo egiziano Sameh Shoukry, tenuta in occasione della sua visita al Cairo. Incontri come quello di oggi “servono a rinforzare le relazioni antiche tra l’Egitto e l’Italia", ha affermato Tajani. “Nei colloqui di oggi ci siamo soffermati a lungo sulle questioni economiche e sulla possibilità di collaborare in tutti i settori, sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista industriale e dal punto di vista agricolo”, ha riferito il ministro, aggiungendo: “Siamo pronti anche ad organizzare Business Forum dove le imprese italiane possano portare il loro know how, e magari lavorare con le imprese egiziane per trovare forme di collaborazione operativa”.(Cae)