Università: Selp, urge reddito di 650 euro per studenti in regola con esami

- "Urge un reddito per i giovani che frequentano l'università pubblica e che sono in regola con gli esami. Questo sarebbe un reddito di cittadinanza rivoluzionario, perché impostato lungo il sentiero della crescita sociale". Lo dichiara in una nota il segretario nazionale della Confederazione Selp, Giovanni Centrella. "È opportuno - spiega il sindacalista - destinare 650 euro mensili per i giovani che studiano con profitto, esonerando anche dalle tasse universitarie le famiglie che hanno un reddito lordo annuo fino a 30 mila euro. Secondo i recenti studi di Eurostat, infatti, l'Italia registra ancora il dato più basso d'Europa tra i giovani dai 25 ai 34 anni che conseguono la laurea". "Siamo gli ultimi della classe tra coloro che conseguono un titolo di studio universitario. Il governo - spiega il segretario Selp - ha il dovere di intervenire per invertire la rotta. Non possiamo rinunciare a formare cervelli ed intelligenze per affrontare la sfida della competitività". "Abbiamo apprezzato la considerazione del merito nella nuova formulazione del dicastero della scuola, ma non è sufficiente. Palazzo Chigi metta in campo azioni concrete a sostegno di famiglie e giovani", conclude Centrella. (Rin)