Spagna: porti, necessari oltre 4,5 miliardi di euro per obiettivi transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire ai porti spagnoli di raggiungere gli obiettivi della transizione energetica saranno necessari oltre 4,5 miliardi di euro. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", è quanto emerge da un rapporto di Ocean Capital Partners, società che gestisce i terminal passeggeri di Malaga e Algeciras. In particolare, questo importo sarebbe destinato alla produzione di biocarburanti come metanolo, etanolo o idrogeno. Per ridurre l'impronta di carbonio del 50 per cento entro il 2030 rispetto al 2019 dovrà comportare, inoltre, l'installazione di circa 300 megawatt (MW) di energie rinnovabili, che implica un investimento di quasi 300 milioni di euro. L'adeguamento della fornitura di energia elettrica alle navi secondo le normative europee richiederà di circa 450 milioni di euro di risorse per tutti i porti nazionali. (segue) (Spm)