Spagna: porti, necessari oltre 4,5 miliardi di euro per obiettivi transizione energetica (2)

- L'obiettivo di decarbonizzazione è incluso nel Quadro strategico del Sistema portuale di interesse generale che il governo spagnolo ha approvato alla fine del 2022 e che propone una tabella di marcia per convertire il sistema portuale spagnolo in un insieme di porti intelligenti, iperconnessi e sincromodali, in grado di ottimizzare la gestione dei flussi di merci e passeggeri in condizioni di sicurezza e sostenibilità. Per Ocean Capital Partners, il raggiungimento di questi obiettivi comporta alcune sfide, come quella della digitalizzazione dei porti, per la quale ritiene necessaria una maggiore collaborazione tra pubblico e privato dato il rischio che alcuni investimenti possano essere finanziati con un aumento delle tasse portuali, che potrebbe peggiorare la competitività del settore. (Spm)