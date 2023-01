Decreto Ucraina: Foti (Fd'I), vedremo se opposizione starà dalla parte delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa settimana, alla Camera dei Deputati, si voterà il dl Ucraina, in favore delle popolazioni di Kiev, che hanno subito l'invasione russa. Siamo proprio curiosi di vedere come si comporteranno le varie opposizioni, Pd, 5 Stelle, Verdi e gli altri, con la certezza che quel fronte sia destinato a spaccarsi". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. "Se così dovesse essere, sarebbe la dimostrazione che i cartelli elettorali, come nel caso delle regionali in Lombardia, servono solo per tentare di scalare il potere. Quando però si è divisi ideologicamente e su temi fondamentali come questa guerra, mancano i presupposti della politica. Adesso - conclude - è arrivato il momento di scoprire chi sarà dalla parte del popolo di Kiev e chi invece vorrebbe lasciarlo da solo".(Rin)