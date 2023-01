Libia: Tajani, dobbiamo avere una soluzione della crisi libica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo avere una soluzione della crisi libica. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo egiziano Sameh Shoukry, tenuta in occasione della sua visita al Cairo. “Ancora oggi ci sono segnali di forti tensioni”, ha evidenziato il ministro riferendosi alla Libia, aggiungendo: “Noi vogliamo che si arrivi ad una accordo fra le parti per avere elezioni parlamentari e l'elezione del presidente della Repubblica. Su questo tema è importante che ci sia una collaborazione tra tutte le grandi realtà che seguono con attenzione la Libia e l'Egitto è un Paese molto importante con il quale confrontarci per trovare i giusti e positivi risultati in Libia”. “La soluzione al problema libico è anche parte della soluzione del problema della immigrazione illegale” ha poi riferito Tajani, aggiungendo: “Sappiamo l'azione che svolge l’Egitto, che blocca partenze di migranti, ma poi magari ci sono persone che si muovono illegalmente”. “Ho ribadito che per noi è importante fare accordi. Siamo disponibili ad avere più migranti legali, anche provenienti dall'Egitto”, ha continuato il ministro.(Cae)