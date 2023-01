Ama: in 2022 donati 5.300 beni usati riciclabili e coinvolti più di 1.500 cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grandi e positivi riscontri per l'iniziativa "Insieme per il riuso" promossa da Ama in collaborazione con Roma Capitale e gli enti del terzo settore. Nel corso del 2022, sono stati consegnati più di 5.300 beni riutilizzabili tra libri, biciclette, cellulari e tablet, giocattoli e accessori per l'infanzia, ausili per persone con disabilità motoria. I donatori, che hanno consegnato gratuitamente i loro beni nelle ecostazioni allestite da Ama per le domeniche di raccolta straordinaria dei rifiuti particolari e ingombranti, sono stati 342 ma complessivamente, nelle attività di sensibilizzazione di prevenzione dei rifiuti e riciclo dei beni dismessi, sono stati coinvolti oltre 1.500 cittadini. Lo comunica in una nota Ama Spa. (segue) (Com)