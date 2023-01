Ama: in 2022 donati 5.300 beni usati riciclabili e coinvolti più di 1.500 cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Molti oggetti che non si usano più ma sono ancora riutilizzabili, possono essere portati dai cittadini in alcune ecostazioni allestite da Ama in occasione delle raccolte mensili domenicali di rifiuti ingombranti e Raee. Qui li attendono i volontari delle realtà associative locali che partecipano a "Insieme per il riuso": si tratta degli enti del terzo settore ammessi all'albo Ama. L'iscrizione all'albo è sempre aperta e possono aderire gli enti che vogliano realizzare, in maniera volontaria e gratuita, iniziative, attività e progetti di pubblica utilità in materia di prevenzione dei rifiuti ed incentivazione al riuso dei beni. Le associazioni che presentano domanda ad Ama e hanno i requisiti richiesti parteciperanno, su base volontaria, all'iniziativa "Insieme per il riuso", indicando le postazioni che intendono presidiare in base al calendario predisposto da Ama per le raccolte straordinarie gratuite, pubblicato sul sito aziendale, dove, nelle pagine della sezione "albo associazioni", si trovano tutte le informazioni per l'adesione.