Ama: in 2022 donati 5.300 beni usati riciclabili e coinvolti più di 1.500 cittadini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il progetto vuole essere uno strumento per limitare la produzione dei rifiuti, incentivare il recupero dei beni e promuovere la solidarietà sociale verso le fasce più deboli della popolazione e il reinserimento lavorativo di categorie svantaggiate. A oggi partecipano all'iniziativa Joni and friends Italia Odv, Associazione culturale libra, Nuova acropoli Italia Odv, Ways cooperativa sociale, Associazione culturale ciclonauti, Byke4city Aps e Mbolo-insieme Aps. "La collaborazione tra AMA e la rete delle associazioni del terzo settore e i risultati positivi di tale collaborazione che i numeri documentano, hanno un importante significato sia perché rappresentano un esempio concreto di buone pratiche nel segno dell'economia circolare sia per il valore sociale del recupero e riuso di oggetti destinati, altrimenti, a diventare rifiuti", spiega l'assessora all'Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi. "Come amministrazione - prosegue - assicureremo il nostro sostegno affinché questa collaborazione tra cittadini, associazioni di volontariato e Ama si rafforzi per incentivare le azioni volte alla riduzione dei rifiuti e per dare nuova vita a beni che possono essere donati e riutilizzati a favore delle persone più fragili e svantaggiate". (segue) (Com)