Ucraina: Tajani, con l’Egitto visione comune di collaborare per la sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo una comune visione sulla necessità di continuare a lavorare per la sicurezza alimentare e far sì che ci siano tutte le garanzie affinché il frumento e gli altri cereali in partenza dai porti dell'Ucraina possano arrivare a destinazione. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo egiziano Sameh Shoukry, tenuta in occasione della sua visita al Cairo. “Se il grano non arriva in molti Paesi, c’è il rischio di tensioni sociali e di flussi migratori difficilmente contenibili”, ha spiegato Tajani.(Cae)