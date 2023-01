Milano: Carabinieri arrestano due uomini a Trezzano sul Naviglio per furto in esercizio commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte di ieri, a Trezzano sul Naviglio (Mi), i Carabinieri della locale Stazione, unitamente ad equipaggi della Stazione di Buccinasco (Mi) e della dipendente sezione radiomobile, hanno arrestato due italiani di 65 e 53 anni, entrambi pregiudicati, ritenuti responsabili di furto consumato in un esercizio commerciale. Alle ore 05:00 circa è giunta, tramite 112 Nue, la segnalazione di un 55enne italiano, titolare di un ristorante sito in via Leonardo da Vinci a Trezzano sul Naviglio (MI), il quale ha riferito di aver sorpreso, mentre si trovava ancora all’interno del suo locale, i due soggetti che, dopo aver forzato una finestra, si erano introdotti all’interno, asportando dalla cassa la somma contante di 360 euro. Una volta scoperti i due si erano dati alla fuga, venendo però bloccati, dopo un breve inseguimento, in via Moro, condotti in caserma e lì trattenuti in attesa del rito direttissimo. (Com)