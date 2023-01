Lombardia 2023: Pizzul (Pd), Forte chiede nostre proposte sulla sanità? Sa benissimo quali sono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Monica Forte, ex consigliera regionale degli M5s ora passata in quota alla Moratti, sa benissimo cosa abbiamo sempre proposto in questi 5 anni di legislatura in opposizione assieme, unendoci anche in alcune battaglie, non da ultima la maratona contro l'ennesima riforma della riforma della sanità lombarda". Così Fabio Pizzul, capogruppo regionale del Pd, risponde alle dichiarazioni della ex consigliera pentastellata a proposito della sanità auspicata dal candidato Dem Majorino e dal resto del Pd. "Come fa adesso a ignorare completamente il passato e, con una giravolta repentina, 'accusare' noi di volere rincorrere sistemi sanitari lontanissimi dalla Lombardia nel metodo, nel tempo e nello spazio? Finge davvero di non essere mai stata seduta sugli scranni accanto a tutta l'opposizione?", incalza Pizzul. (segue) (Rem)