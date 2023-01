Lombardia 2023: Pizzul (Pd), Forte chiede nostre proposte sulla sanità? Sa benissimo quali sono (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E oltre tutto dire proprio a Pierfrancesco Majorino che non sa di cosa parla o che non ha un'idea precisa del tema, mi sembra totalmente fuori dalla realtà: il nostro candidato presidente si è occupato di welfare, come assessore, nella seconda città più grande d'Italia, per anni, con situazioni difficilissime. Quindi, se Forte non ricorda quanto dicevamo in consiglio a proposito di sanità e se non sa quello che sta letteralmente urlando ai quattro venti il nostro candidato Majorino su questo tema, il primo del suo programma, vada a rivedersi le sedute di consiglio o si legga semplicemente il programma della coalizione di centrosinistra. Ritroverà tutto il tema delle liste d'attesa, la vera vergogna della Lombardia, tutta la battaglia sui medici di base e i pediatri di libera scelta che abbiamo fatto, tutte le volte che abbiamo chiesto e ribadito di tornare alla medicina di territorio, partendo da vere case di comunità, tutto il lavoro fatto a favore del personale sanitario e tutto quello sui consultori e l'applicazione della 194. Ma cito solo le questioni più eclatanti. Come Forte sa benissimo, anche se adesso fa finta di no", conclude il capogruppo dem. (Rem)