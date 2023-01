Somalia: cinque feriti nell’esplosione a Mogadiscio, al Shabaab rivendica attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque persone sono rimaste ferite in un’esplosione a Mogadiscio, vicino all’ufficio del sindaco. Lo riferisce l’emittente televisiva “Al Arabiya”. Al Shabaab, attraverso il portavoce delle operazioni militari, Abdiasis Abu Musab, ha rivendicato l’attacco. Il gruppo islamista effettua attentati in Somalia, cerando di rovesciare il governo, dal 2006 e le sue azioni si sono intensificate negli ultimi mesi. L’area colpita oggi si trova in una zona molto sorvegliata della capitale, con barriere di cemento posti di blocco, e non lontana, circa un chilometro e mezzo, da Villa Somalia, l’ufficio del presidente. Il governo ha lanciato una massiccia offensiva ad agosto. Una vasta operazione è stata effettuata venerdì nella zona di Galcad, circa 260 chilometri a nord-est di Mogadiscio, in cui sarebbero stati uccisi oltre cento combattenti di al Shabaab, secondo il governo somalo e il Comando Africa degli Stati Uniti (Usafricom), che ha sostenuto l’Esercito nazionale somalo. I dati governativi parlano anche di sette militari caduti, che sarebbero molti di più invece secondo il portavoce di al Shabaab. (Res)