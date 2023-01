Lombardia 2022: Berlusconi, ai cittadini garantiremo sanità migliore e più occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ai cittadini lombardi garantiremo più sanità, più lavoro, più mobilità". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una intervista con Studio Aperto parlando delle elezioni regionali in Lombardia. "Il sistema sanitario lombardo è per fortuna il più efficiente del Paese, ma dobbiamo migliorarlo rendendo i pronto soccorsi più efficienti, riducendo al massimo le liste di attesa e dobbiamo garantire con incentivi economici il lavoro degli infermieri". E sul lavoro ha aggiunto: "Noi puntiamo molto sull'aumento dell'occupazione in Lombardia, perché ci sono persone che non trovano lavoro e imprese che non trovano lavoratori. Dobbiamo creare un contatto tra loro, favorendo le assunzioni e consentendo alle aziende della regione di poter contare su determinate figure professionali", ha proseguito Berlusconi. "Infine, sulla mobilità, ha spiegato: "Per Forza Italia è assolutamente necessario investire sulla tecnologia del futuro che è l'idrogeno. Dobbiamo destinare quindi sempre più fondi per la ricerca, in modo da raggiungere e sviluppare tecnologie che garantiscano la sua produzione a basso costo". (Rin)