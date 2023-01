Taiwan: Difesa rileva dieci aerei e quattro navi militari cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci aerei e quattro navi militari cinesi sono stati rilevati tra ieri e oggi nelle vicinanze di Taiwan, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno lunare. Lo ha reso noto il ministero della Difesa nazionale taiwanese, senza specificare se i velivoli siano entrati nella zona di identificazione della difesa aerea (Adiz) o abbiano superato la linea mediana dello Stretto di Taiwan. Il ministero, inoltre, non ha fornito dettagli sui modelli dei mezzi aerei e navali schierati dalla Cina. In risposta, Taiwan ha lanciato pattuglie aeree e navali da combattimento e attivato i sistemi missilistici di difesa. L’isola autogovernata è rivendicata da Pechino come parte integrante del territorio della Cina. (segue) (Cip)