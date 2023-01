Taiwan: Difesa rileva dieci aerei e quattro navi militari cinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo scorso agosto, dopo la visita a Taipei dell’allora presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, la Cina ha intensificato le manovre militari intorno a Taiwan, conducendo anche esercitazioni a fuoco vivo in sei aeree. Inoltre, decine di aerei da guerra cinesi hanno varcato la linea mediana, un confine non ufficiale tra Taiwan e la Cina rispettato per decenni. Il ministero della Difesa taiwanese pubblica informazioni sugli aerei cinesi che entrano nell’Adiz dal 17 settembre 2020. (Cip)