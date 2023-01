Vaticano: Papa, l'annuncio della Parola è l'urgenza della comunità ecclesiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "L'annuncio della Parola deve diventare la principale urgenza della comunità ecclesiale, come fu per Gesù". E' l'esortazione di Papa Francesco pronunciando l'Omelia per la messa nella Basilica vaticana in occasione della IV Giornata della Parola di Dio. "Non ci succeda di professare un Dio dal cuore largo ed essere una Chiesa dal cuore stretto – ha ammonito Francesco - di predicare la salvezza per tutti e rendere impraticabile la strada per accoglierla; di saperci chiamati a portare l'annuncio del Regno e trascurare la Parola, disperdendoci in tante attività secondarie". Il Santo Padre ha poi evidenziato: "La sua Parole ci scuote, ci scomoda, ci provoca al cambiamento, alla conversione: ci mette in crisi perché 'è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore'. Sì, come una spada la Parola penetra nella vita, facendoci discernere sentimenti e pensieri del cuore, facendoci cioè vedere qual è la luce del bene a cui dare spazio e dove si addensano invece le tenebre". (Rin)