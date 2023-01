Egitto-Italia: Tajani ricevuto dal presidente Al Sisi, focus su energia e fascicoli regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è stato ricevuto questa mattina dal presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi. “Sicurezza energetica, cooperazione economica e stabilità nel Mediterraneo, soprattutto in Libia, anche per contrastare l'immigrazione irregolare” sono stati i temi discussi durante l'incontro, secondo quanto riferito da Tajani sul suo account Twitter. “Ho chiesto e ricevuto rassicurazioni per una forte collaborazione sui casi Regeni e Zaki”, ha continuato. L'incontro di oggi si svolge nell'ambito della visita che il ministro sta effettuando al Cairo. Tajani è giunto ieri sera nella capitale egiziana, dove ha incontrato il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, con cui ha avuto un “proficuo scambio di vedute” riguardante la “stabilità nel Mediterraneo, la Libia e l'impegno contro l'immigrazione irregolare”, ha fatto sapere Tajani.(Cae)