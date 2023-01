Vaticano: Papa, dobbiamo essere uniti nell'unica Chiesa di Cristo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pronunciando l'Omelia per la messa nella in occasione della IV Giornata della Parola di Dio, Papa Francesco ha evidenziato la necessità di "essere uniti nell'unica Chiesa di Cristo". Il Pontefice ha spiegato: "Tutti, anche i Pastori della Chiesa, siamo sotto l'autorità della Parola di Dio. Non sotto i nostri gusti, le nostre tendenze e preferenze, ma sotto l'unica Parola di Dio che ci plasma, ci converte e ci chiede di essere uniti nell'unica Chiesa di Cristo". (Civ)