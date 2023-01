Vaticano: Papa, andiamo alla ricerca di chi è oppresso e sfiduciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, pronunciando l'Omelia per la messa in occasione della IV Giornata della Paola di Dio, ha spiegato che la missione di ognuno è "diventare cercatori di chi è perduto, di chi è oppresso e sfiduciato". Il Pontefice ha poi sottolineato: "Sentiamoci chiamati da Gesù in persona ad annunciare la sua Parola, a testimoniarla nelle situazioni di ogni giorno, a viverla nella giustizia e nella carità, a 'darle carne' accarezzando la carne di chi soffre". (Civ)