Lavoro: Salvini, su equo compenso settimana decisiva, passiamo dalle parole ai fatti

23 luglio 2021

- “Si apre la settimana decisiva per l’approvazione alla Camera dell’Equo Compenso per le attività professionali, battaglia storica della Lega che dopo l’approvazione in Commissione approda in Aula. Siamo determinati a passare dalle parole ai fatti”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Rin)