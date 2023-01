Germania: la nuova strategia di politica estera dell'SpD, "punto di svolta" con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un “punto di svolta” nelle relazioni con la Russia, raggiungere l’obiettivo della Nato sullo stanziamento del 2 per cento del Pil alle spese militari, diversificare e non “disaccoppiare” le relazioni con la Cina. Sono i cardini della nuova strategia di politica estera del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) che sarà presentata domani dal presidente della forza politica, Lars Klingbeil, e che l’emittente radiotelevisiva “Ard” ha potuto visionare in anteprima. Nel documento l’SpD mostra autocritica nella gestione del rapporto con la Russia e ammette che gli sviluppi degli ultimi anni mostrano che gli sforzi per mantenere un ordine basato su regole non hanno sempre avuto successo. Durante un discorso nel giugno 2022, Klingbeil aveva affermato che i segnali dalla Russia avrebbero dovuto essere visti in modo diverso, al più tardi dopo l'annessione della Crimea. (segue) (Geb)