Germania: la nuova strategia di politica estera dell'SpD, "punto di svolta" con la Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In futuro, quindi, il partito lavorerà per individuare prima le tendenze e mostrare opzioni di risposta adeguate. Il prerequisito fondamentale per garantire la pace e il diritto internazionale, secondo il documento dell’SpD, sono istituzioni forti e un'economia resiliente e attraente, indicati come capisaldi della politica socialdemocratica. L’elemento di novità è certamente quello legato all’impegno militare. La reticenza espressa in passato dal Partito socialdemocratico in merito allo stanziamento del 2 per cento del Pil per la difesa come richiesto dalla Nato viene accantonata. Nel documento, infatti, il partito si impegna a raggiungere l'obiettivo del 2 per cento, così che la Germania chiarisca ai partner dell’Alleanza atlantica che possono fare affidamento su Berlino. (segue) (Geb)