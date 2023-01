Germania: la nuova strategia di politica estera dell'SpD, "punto di svolta" con la Russia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la politica del partito relativamente ai rapporti con la Cina è in fase di ridefinizione. Da un lato, la Cina viene indicato come un attore rilevante senza il quale le sfide globali come il cambiamento climatico non potranno essere risolte. Allo stesso tempo, il Paese asiatico è economicamente strettamente intrecciato con l'Europa. Per questo motivo un disaccoppiamento dalla Cina non viene considerata un'opzione. Per ridurre i rischi derivanti dal rapporto con la Cina, quindi, secondo la nuova strategia dell’SpD bisogna ridurre al minimo le dipendenze economiche e puntare sulla diversificazione, in particolare sulle forniture di materie prime. Inoltre, il documento ribadisce che è impossibile pensare di avere un dialogo solo con i partner che condividono i valori occidentali. Per ottenere una svolta nella lotta contro la crisi climatica o il disarmo nucleare è necessario mantenere aperti i canali di comunicazione "anche con partner difficili", si legge nel documento. (Geb)