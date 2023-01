Serbia: Brnabic, non stiamo nascondendo nulla ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Serbia non stanno nascondendo nulla ai cittadini. Lo ha detto la prima ministra, Ana Brnabic, parlando all’emittente televisiva “Pink”. Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, dopo i colloqui con gli inviati internazionali, ha detto in modo chiaro e inequivocabile che la Serbia è pronta a discutere ma ha ribadito che non intende fare concessioni su quanto è “più importante e significativo per il nostro interesse nazionale”. “Niente è stato nascosto, niente sarà deciso senza interpellare i nostri cittadini e il nostro popolo”, ha detto Brnabic, ricordando che il presidente della Serbia discuterà delle consultazioni con i diplomatici internazionali con i rappresentanti del governo e del Parlamento domani e, successivamente, informerà anche i cittadini. “La cosa più importante è ribadire che non nasconderemo mai nulla. La politica del presidente Vucic è parlare in modo completamente aperto e trasparente con la nostra gente e dire qual è la situazione”, ha affermato la premier. (Seb)