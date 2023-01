Roma: furti ai danni di turisti e residenti nella Capitale, 5 arresti e 2 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Un totale di cinque persone arrestate e due denunciate a piede libero, gravemente indiziate del reato di furto aggravato. Questo l'esito dei controlli da parte dei carabinieri della Capitale finalizzati alla prevenzione dei reati di natura predatoria ai danni di persone e negozi. A finire in manette sono stati un cittadino algerino di 30 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, che in via Napoleone III, quartiere Esquilino, è stato visto dai carabinieri del comando Roma piazza Venezia mentre sfilava dalle tasche di una donna che passeggiava in strada un telefono cellulare. L’uomo è stato immediatamente fermato dai militari. (segue) (Rer)