Argentina-Brasile: ministro Economia Massa, annunceremo avvio negoziati per valuta comune (2)

- Un'unione monetaria che riunisca l’intera l'America Latina rappresenterebbe circa il cinque per cento del prodotto interno lordo globale, secondo le stime del “Financial Times”. Attualmente, la più grande unione monetaria del mondo, l’eurozona, comprende circa il 14 per cento del Pil globale se misurato in dollari. È probabile che il progetto impiegherà molti anni per realizzarsi e Massa ha osservato che l'Europa ha impiegato 35 anni per creare l'euro. Un annuncio ufficiale è atteso durante la visita in Argentina del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva che inizierà questa sera: si tratta del primo viaggio all'estero del neopresidente da quando è tornato in carica il primo gennaio scorso. Brasile e Argentina negli ultimi anni hanno discusso a lungo della creazione di una valuta comune, ma i colloqui sono naufragati a causa dell'opposizione della Banca centrale brasiliana. Ora che i due Paesi sono entrambi governati da leader con posizioni politiche convergenti, tuttavia, ci sarebbe un maggiore sostegno politico al progetto. (Rel)