Imprese: Cattaneo (FI), sfida è offrire nuove opportunità di investimento

- "Una leggera riduzione del risparmio non è necessariamente una brutta notizia. L'Italia è tra i Paesi al mondo con i livelli più alti di risparmio privato. Dopo gli anni del Covid, durante i quali i risparmi degli italiani erano paradossalmente aumentati, ora c'è voglia di tornare alla normalità, anche in termini di consumi. La sfida è offrire nuove opportunità di investimento capaci di sostenere l'economia reale, come abbiamo fatto in passato con i Pir". Così Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, in una intervista a "Il Giornale". "Dei passi in questa direzione - prosegue - vengono fatti già nel nuovo Codice degli Appalti, per far sì che i fondi pensione e le casse previdenziali possano contribuire allo sviluppo infrastrutturale, come accade già in America e non solo". Quanto alle previsioni di crescita dell'Italia, Cattaneo osserva: "Non credo a una recessione. La propensione all'investimento e ai consumi degli italiani, insieme alla capacità di resilienza delle nostre imprese, consente di confidare in una crescita, ancorché leggera. È chiaro che in questo avrà un ruolo fondamentale anche il Pnrr. Se finora l'obiettivo prioritario era rispettare le scadenze nelle pianificazioni, ora dobbiamo aprire i cantieri. Il governo ha tutta l'intenzione di snellire le procedure che rischiano di farci accumulare ritardi", ha concluso.(Rin)