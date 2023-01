Regno Unito: Braverman, la fiducia dei cittadini nella polizia è a un punto di rottura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La fiducia dei cittadini del Regno Unito nella polizia è al punto di rottura: “non ci sono più scuse”. Lo ha scritto la ministra dell’Interno, Suella Braverman, in un editoriale pubblicato sul quotidiano “The Telegraph” facendo riferimento al caso dell’omicidio di Sarah Everard, uccisa due anni fa da un agente di polizia in servizio, e alla vicenda di David Carrick, un altro agente macchiatosi di diversi casi di stupro. “Questo caso e, francamente, troppi altri, hanno giustamente sollevato interrogativi sullo stato delle pratiche di polizia, reclutamento e controllo, nonché sulla sicurezza delle donne in generale”, ha scritto Braverman. “Ho visto in prima persona la professionalità e la dedizione di innumerevoli funzionari di polizia da quando sono diventata ministra dell’Interno”, ha spiegato Braverman, secondo cui tuttavia “non si può negare che nella nostra polizia è stato permesso di attecchire a delle radici velenose. Sono stati portati alla luce comportamenti vili, da parte di individui che chiaramente avevano poca paura delle conseguenze, tra cui abusi sessuali, corruzione, razzismo e omofobia”. (segue) (Rel)