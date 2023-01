Regno Unito: Braverman, la fiducia dei cittadini nella polizia è a un punto di rottura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Niente più scuse. Voglio autorizzare i capi di polizia a prendere provvedimenti immediati per sbarazzarsi di chiunque nei loro ranghi non sia idoneo a indossare l'uniforme, e la massima priorità deve essere data al controllo delle reclute nuove ed esistenti”, ha proseguito la ministra. “Mi sto inoltre assicurando che le linee guida di controllo della polizia siano rafforzate, in modo che il personale sia chiarissimo sui passi che deve compiere quando conduce i controlli sulle nuove reclute e che capisca che è suo dovere legale seguirli come da manuale”, ha affermato Braverman. “La fiducia dell’opinione pubblica è preziosa. Il nostro modello di polizia basato sul consenso non può funzionare efficacemente senza di essa. Se c'è la percezione che ci sia un problema culturale nella polizia, allora questa diventa la realtà”, ha scritto la ministra, secondo cui è necessario “tornare alle origini”. “È tempo di una nuova generazione di agenti di polizia, con un ritorno al buon senso. Questo significa contrastare le droghe illegali nelle nostre comunità, catturare ladri e arrestare stupratori e assassini”, ha concluso la ministra. (Rel)