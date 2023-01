Egitto-Italia: portavoce presidenza egiziana, Roma e Il Cairo intenzionate a sviluppare relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’incontro di questa mattina tra il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, le parti hanno mostrato la “volontà e l'interesse reciproco di sviluppare le relazioni bilaterali tra i due Paesi in tutti i campi nel prossimo periodo”. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” il portavoce della presidenza egiziana Bassam Radi a seguito del colloquio svoltosi questa mattina presso il palazzo Ittihadiya. L'Egitto è orgoglioso delle “profonde e illustri relazioni storiche” con l’Italia “a livello governativo e popolare”, ha aggiunto il portavoce citato dall’agenzia di stampa “Mena”. Da parte sua, Tajani, sul suo account Twitter, ha riferito di aver discusso con il capo dello Stato egiziano di “sicurezza energetica, cooperazione economica e stabilità nel Mediterraneo, soprattutto in Libia, anche per contrastare l'immigrazione irregolare”. “Ho chiesto e ricevuto rassicurazioni per una forte collaborazione sui casi Regeni e Zaki”, ha aggiunto.(Cae)