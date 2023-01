Bosnia: prezzi prodotti industriali aumentati dello 0,1 per cento mensile a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dei prodotti industriali nella Federazione della Bosnia ed Erzegovina (entità croato-musulmana della Bosnia) sono aumentati dello 0,1 per cento a dicembre del 2022 rispetto al mese precedente. Secondo quanto si legge sull’agenzia di stampa “Fena”, i prezzi sono aumentati dell'1,1 per cento nel comparto energia e dello 0,7 per cento in quello dei beni di consumo non durevoli, mentre i prezzi sono diminuiti dello 0,7 per cento nei prodotti intermedi. I prezzi non sono variati in media nel gruppo dei beni di consumo durevoli. Stando ai dati pubblicati, i prezzi sono aumentati dell'1,6 per cento nel settore dell’estrazione mineraria e dello 0,2 per cento in quello della produzione e fornitura di elettricità.(Seb)