Italia-Algeria: inizia oggi la missione di Meloni, domani bilaterale con Tebboune

- Inizia oggi la missione del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in Algeria, la prima visita bilaterale all’estero del premier. Meloni arriverà verso le 16:30 all’aeroporto di Algeri, dove sarà accolta dal primo ministro algerino, Aimen Benabderrahmane, con il quale, in serata, avrà una cena in un ristorante di un grande hotel della capitale. Nel pomeriggio si recherà al Monumento del Martire per la cerimonia di deposizione di una corona di fiori. A seguire Meloni salirà a bordo della Nave della Marina Militare italiana ‘Carabiniere’ dove farà un saluto all’equipaggio. In tutte le sue tappe il presidente del Consiglio italiano sarà accompagnato dal ministro dell’Energia algerino Mohamed Arkab. (segue) (Rin)