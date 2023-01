Italia-Algeria: inizia oggi la missione di Meloni, domani bilaterale con Tebboune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli appuntamenti di domani invece inizieranno con la visita simbolica, alle ore 10, al Giardino intitolato all’imprenditore italiano Enrico Mattei, nel cuore della capitale algerina, inaugurato nel novembre 2021 dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Faranno parte della delegazione anche il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi. Successivamente, Meloni si recherà alla Fortezza-Museo Bastion 23, monumento storico situato nei pressi della casba di Algeri. Alle ore 11:30 Meloni sarà al Palazzo ‘El Mouradia’, per l’incontro con il presidente Abdelmadjid Tebboune, con il quale firmerà una serie di accordi bilaterali che, secondo la stampa locale, dovrebbero riguardare anche i settori energetico, agricolo, turistico e dell’industria navale. Al termine della firma degli accordi sono previste dichiarazioni congiunte alla stampa, dopo le quali, intorno alle 15, Meloni dovrebbe far rientro in Italia, con qualche ora di anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto. (Rin)