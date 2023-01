Francia: Bardella (Rassemblement National) chiede referendum su riforma delle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, ha chiesto di indire un referendum sulla riforma delle pensioni. Dato che la maggioranza dei francesi è contraria alle misure proposte dal governo, Bardella ritiene che è necessario "indire un referendum", ha scritto Bardella su Twitter. Secondo l'eurodeputato, il referendum "è un modo per mettere in discussione questo testo, per uscirne vincitori" e inoltre "eviterebbe degli scioperi", ha aggiunto Bardella. (Frp)