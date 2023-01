Francia: ministro Lavoro, riforma pensioni ripristinerà uguaglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma delle pensioni in Francia servirà a "ripristinare al massimo l’uguaglianza". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Olivier Dussopt, al “Journal du dimanche”. Il disegno di legge “comprenderà la rivalutazione delle pensioni minime per gli attuali pensionati che hanno lavorato tutta la vita al minimo salariale, non solo quelli futuri”, che riceveranno “un aumento della pensione sino a 100 euro al mese”, ha spiegato Dussopt. Si tratterà di circa 200 mila nuovi pensionati all'anno e “1,8 milioni di pensionati in corso”, ha precisato il ministro.(Frp)