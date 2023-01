Serbia: presidente Vucic incontra inviato Ue Lajcak a Davos, focus su dialogo Belgrado-Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha incontrato oggi il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak, al Forum economico mondiale in corso a Davos, in Svizzera. Lo ha annunciato lo stesso Vucic sul proprio profilo Instagram. "Anche in questo luogo importante continuo le discussioni con Lajcak sulla situazione nella regione e sul dialogo tra Belgrado e Pristina", ha scritto il capo dello Stato serbo.(Seb)