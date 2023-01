Kosovo-Serbia: ong tedesca, abbiamo redatto noi bozza di statuto Associazione comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione tedesca Friedrich Ebert ha confermato oggi di aver redatto la bozza dello statuto dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) nel nord del Kosovo, la cui formazione è stata concordata nell'ambito del dialogo tra Pristina e Belgrado. Lo riferisce l'emittente "Radio Free Europe", secondo cui l'organizzazione non governativa ritiene che la bozza sia "una buona base che merita di essere discussa da attori governativi e non governativi", dopo la sua presentazione pubblica che avverrà "a tempo debito". Le autorità in Kosovo per ora non hanno commentato questa notizia, mentre il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha già dichiarato che la stesura dello statuto deve essere opera del team direttivo di esperti che ha ricevuto l'incarico sulla bozza da redigeree direttamente dall'Unione europea (nel 2018) e "non può essere fatto da qualche organizzazione non governativa". "È una questione tra serbi e albanesi e un'organizzazione non governativa tedesca non può interferire su ciò che i serbi faranno nei loro comuni", ha affermato Vucic nell'occasione. Anche il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, ha affermato che "il tentativo di qualsiasi organizzazione non governativa di assumersi la responsabilità di redigere lo statuto della Zso rappresenta una violazione degli accordi che hanno definito questa questione". (Alt)