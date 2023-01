Serbia: Vucic dopo incontro con inviati speciali per dialogo Belgrado-Pristina, "preoccupato per una questione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vucic ha quindi rivelato di essere stato "inequivocabilmente messo di fronte ai problemi e alle sfide che si presenterebbero al Paese, se non fossimo d'accordo con il piano proposto". "Abbiamo avuto un colloquio intenso, difficile, ma anche aperto. Il presidente serbo Vucic ha dimostrato un approccio responsabile e la volontà di prendere decisioni difficili nell'interesse della pace e della prospettiva europea per la Serbia", ha affermato il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak, il quale ha aggiunto che l'attuazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) nel nord del Kosovo è "un elemento chiave per la stabilità". (Seb)