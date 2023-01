© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo poco nuvoloso o velato, con addensamenti irregolari in giornata. Precipitazioni deboli verso sera non escluse su pianura orientale, meno probabili altrove. In giornata possibile nevischio portato da nord su Retiche di confine. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. In Pianura minime tra -4 e -1°C, massime tra 5 e 10°C (Rem)