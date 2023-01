Sardegna: Calderoli, autonomia “extra” anche a regioni con Statuto speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna, secondo Roberto Calderoli, è speciale ma non abbastanza. I poteri riconosciuti dal suo Statuto sono rimasti molto sulla carta (seppure sia una carta costituzionale): finora, dice il ministro degli Affari regionali in un'intervista sull'"Unione Sarda", l’Isola “è stata trattata peggio delle regioni ordinarie”. Ma col governo Meloni, aggiunge, c’è un clima più favorevole agli enti territoriali. E soprattutto spunta un’ipotesi, finora sempre esclusa, che farà discutere: l’applicazione anche alle regioni speciali dell’autonomia differenziata tanto rivendicata dai governatori del Nord. “Io ci credo davvero”, spiega Calderoli, “l’ho messo anche nel nuovo disegno di legge di attuazione dell’articolo 116 della Costituzione”, quello appunto che apre a maggiori competenze delle regioni ordinarie. Una proposta già presentata a novembre e criticata da molti, anche in maggioranza: ma ora, smussati alcuni spigoli, è stata modificata. “Ho appena finito di scrivere il testo che recepisce le indicazioni emerse nel tavolo tecnico con i vari ministeri e nel vertice politico dei giorni scorsi. Penso che la prossima settimana il disegno di legge possa andare in Consiglio dei ministri per l’esame preliminare”, spiega. "Per le speciali intanto bisogna far sì che le funzioni che voi già avete, ce le abbiate veramente. Col principio del coordinamento della finanza pubblica, la Corte costituzionale le ha limitate molto. Io non voglio andare allo scontro con la Corte, ma scrivere bene i princìpi, per evitare equivoci”, sottoliinea Calderoli.(Rin)