Roma: spaccio di cocaina a San Basilio e Colle del Sole, 4 arresti

- Un 36enne magrebino è stato arrestato questa notte per spaccio di stupefacenti. L'uomo, al termine di un inseguimento per le scale di uno stabile di via Aldo Capitini, è stato fermato dagli agenti con addosso cinque involucri in nylon bianco, racchiusi in una guaina metallica, contenenti alcuni grammi di cocaina e 70 euro in contanti. Durante un accurato controllo nelle adiacenze del palazzo, sono state inoltre rinvenute ulteriori 20 dosi della stessa sostanza celate all'interno di un foro di uno dei laterizi costituenti un muretto. L'arresto è stato convalidato e per l'uomo, è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Roma. (segue) (Rer)