Roma: spaccio di cocaina a San Basilio e Colle del Sole, 4 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Ettore Romagnoli, a San Basilio, è stato poi arrestato un italiano di 28 anni. L'uomo, a bordo della sua vettura è stato fermato per un controllo e la perquisizione del veicolo da parte degli agenti ha consentito di recuperare 1.255 euro in contanti e due involucri in plastica trasparente contenenti della cocaina. La successiva perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'uomo, ha consentito ai poliziotti di rinvenire all'interno della cucina oltre tre etti di cocaina, 50 grammi circa di hashish, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e un bilancino di precisione. L'Autorità giudiziaria, dopo la convalida dell'arresto, ha disposto l'obbligo di presentazione presso la Polizia giudiziaria. (segue) (Rer)