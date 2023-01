Roma: spaccio di cocaina a San Basilio e Colle del Sole, 4 arresti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del commissariato Torpignattara, unitamente ai colleghi della sezione Volanti, infine, hanno arrestato due uomini italiani di 19 e 40 anni in zona Prenestino. A seguito della segnalazione di allarme di un braccialetto elettronico di una donna, parente di uno dei due arrestati, si è riusciti ad accedere all'interno dell'abitazione di quest'ultima. Presenti nell'appartamento due uomini che, mostratisi sin da subito ostili e insofferenti, sono stati sottoposti a perquisizione. All'interno dell'abitazione sono stati rinvenuti, sopra la console di un videogioco, un involucro di cellophane con all'interno oltre 65 grammi di hashish mentre, in camera da letto, dentro il comò, 2 lame di 12 e 8 centimetri, entrambe intrise di sostanza stupefacente presumibilmente hashish e 400 euro in contanti. Infine, all'interno di un carillon sono stati ritrovati ulteriori 5 involucri, confezionati singolarmente in carta bianca, contenenti hashish ed una somma di denaro pari 1.170. I due sono stati accompagnati presso il distretto Prenestino per gli atti di rito. L'arresto è stato poi convalidato. (Rer)