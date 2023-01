Ucraina: ministro Difesa tedesco, presto mi recherò in visita a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius intende recarsi in Ucraina il prima possibile. E' lo stesso Pistorius ad affermarlo all'edizione domenicale del quotidiano "Bild". "Quello che è certo è che mi recherò presto in Ucraina. Probabilmente anche entro le prossime quattro settimane", ha detto il ministro. Pistorius è entrato in carica dopo le dimissioni di Christine Lambrecht avvenute lunedì 16 gennaio. Quando gli è stato chiesto quando sarebbe stata presa la decisione sui carri armati Leopard 2, ha detto: "Siamo in stretto dialogo su questo tema con i nostri partner internazionali, soprattutto con gli Stati Uniti". (Geb)