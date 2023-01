Ucraina: Tajani, sosteniamo attività per pace giusta, invieremo sistema missilistico Samp-T

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sostiene ogni pista possibile per arrivare a una pace giusta in Ucraina, che significa l’indipendenza e l’integrità territoriale del Paese. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al “Corriere della Sera”. “Il conflitto deve finire al più presto: ma allora per i Paesi alleati dell’Ucraina deve essere ben chiaro che dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare questa nazione nella sua battaglia per l’indipendenza”, ha detto Tajani, ricordando che “l’Italia ha già fornito all’Ucraina cinque pacchetti di aiuti nel campo della difesa per circa un miliardo di euro. È in preparazione un sesto pacchetto, che include sistemi di difesa aerea. Il ministro (degli Esteri Dmytro) Kuleba ha ringraziato per il sostegno fornito, ho ripetuto che continuerà. In collaborazione con la Francia stiamo finalizzando l’invio del Samp-T, e comunque ci sono altre azioni a cui lavoriamo riservatamente”. Secondo il ministro, questa fase è dominata dall’incertezza “circa gli esiti finali del conflitto, cosa che non favorisce la possibilità di serie trattative tra le parti. Le necessità logistiche e di forniture militari saranno sempre più un fattore chiave sia per Kiev sia per Mosca”. (segue) (Res)