Ucraina: Tajani, sosteniamo attività per pace giusta, invieremo sistema missilistico Samp-T (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ribadendo la necessità che “unità d’intenti e massima collaborazione con i partner internazionali sono essenziali, in questa fase più che mai”, Tajani ha poi parlato della disinformazione russa, un fenomeno amplificato dal conflitto in atto. “Il contrasto a questo fenomeno velenoso è decisivo. Dobbiamo costruire società resistenti alla disinformazione, con azioni volte all’alfabetizzazione digitale, alla verifica dei fatti, allo sviluppo del pensiero critico. La guerra non ci deve imporre un ‘pensiero unico’, lo dico io per primo, ma non dobbiamo neppure farci infilzare da falsità e veleni”, ha detto il ministro. (Res)