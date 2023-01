Roma: nascondeva droga nella sella della moto, arrestato 50enne a Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 50enne romano è stato arrestato in zona Tor Bella Monaca, a Roma, perchè trovato in possesso di 500 involucri di cocaina e oppiacei. Gli agenti di polizia hanno notato un motociclo che, alla vista dei poliziotti effettuava repentinamente manovra di svolta in via Amico Aspertini. Dopo un inseguimento, l'uomo è precipitato a terra e ha tentato la fuga a piedi scagliandosi a gomitate contro gli agenti che hanno provveduto a immobilizzarlo. Una volta identificato, il 50enne romano è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare dove sono stati rinvenuti nel vano sottosella 2 bustine sottovuoto contenenti 500 involucri di stupefacente tra cocaina e oppiacei pari a 255 grammi. L' arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. (Rer)