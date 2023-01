Ue: von der Leyen, ancora non ho deciso se ricandidarmi alle elezioni europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen sta ancora valutando se ricandidarsi alle prossime elezioni europee. È stata la stessa von der Leyen ad affermarlo in un’intervista rilasciata all’emittente radiofonica tedesca “Deutschlandfunk”. "Non ho ancora deciso", ha detto la presidente. "Adesso ho tre anni di mandato alle spalle, due anni davanti a me e non ho ancora preso una decisione". Le prossime elezioni europee si dovrebbero svolgere nella primavera del 2024.(Geb)